Петрозаводчанка завоевала золотую медаль на соревнованиях по тхэквондо

Юные спортсмены из Карелии продолжают завоевывать медали на различных соревнованиях. Петрозаводчанка София Лисаченко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Черкесске.

В турнире «Кубок президента Союза тхэквондо России» участвовали более 300 спортсменов из 26 регионов России. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва №5 выступала в категории 15-17 лет, до 46 кг.

Петрозаводчанка провела четыре поединка, в полуфинале со счетом 9-2 победила представительницу Ставропольского края. Как сообщили в министерстве спорта Карелии, в финале девушка досрочно выиграла у спортсменки из Московской области со счетом 29-6.

Фото: vk.com