12 марта 2020, 16:02
Спорт

Этап Кубка мира по зимнему плаванию пройдет в марте в Петрозаводске

На Онежской набережной во всю идут подготовительные работы к соревнованиям, которые соберут пловцов со всего мира

В Карелии пройдет пятый этап Кубка мира по зимнему плаванию. Пловцы со всего мира приедут в Петрозаводск опробовать воды Онежского озера. Соревнования будут проходить с 25 по 29 марта.

По сообщению министерства спорта республики, регистрацию прошли более 300 спортсменов.

На этой неделе в районе набережной началась подготовка бассейна на открытом воздухе. Специалисты вырезают лед. Также на набережной установят понтоны.

Фото: министерство спорта РК

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