Этап Кубка мира по зимнему плаванию пройдет в марте в Петрозаводске

В Карелии пройдет пятый этап Кубка мира по зимнему плаванию. Пловцы со всего мира приедут в Петрозаводск опробовать воды Онежского озера. Соревнования будут проходить с 25 по 29 марта.

По сообщению министерства спорта республики, регистрацию прошли более 300 спортсменов.



На этой неделе в районе набережной началась подготовка бассейна на открытом воздухе. Специалисты вырезают лед. Также на набережной установят понтоны.

Фото: министерство спорта РК