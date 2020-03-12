12 марта 2020, 16:02
Этап Кубка мира по зимнему плаванию пройдет в марте в Петрозаводске
На Онежской набережной во всю идут подготовительные работы к соревнованиям, которые соберут пловцов со всего мира
В Карелии пройдет пятый этап Кубка мира по зимнему плаванию. Пловцы со всего мира приедут в Петрозаводск опробовать воды Онежского озера. Соревнования будут проходить с 25 по 29 марта.
По сообщению министерства спорта республики, регистрацию прошли более 300 спортсменов.
На этой неделе в районе набережной началась подготовка бассейна на открытом воздухе. Специалисты вырезают лед. Также на набережной установят понтоны.
Фото: министерство спорта РК