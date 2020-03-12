В Сегеже к столетию Карелии открыли хоккейную площадку

На открытии ледового корта на улице Солунина в Сегеже в числе приглашенных гостей присутствовали заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев и депутат Госдумы Валентина Пивненко. Об открытии хоккейного корта сообщает пресс-служба правительства Карелии. Новая площадка похожа на спортивный объект в Кеми: крытая, с раздевалками и душевыми.

Нургалиев поблагодарил всех участников процесса строительства спортивного объекта. Он зачитал приветствие от двукратного Олимпийского чемпиона, президента клуба «Легенды хоккея» Александра Якушева.

Пивненко также передала приветствие от Вячеслава Фетисова, первого заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы.

Фото: пресс-служба правительства РК