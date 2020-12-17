Новые ограничения из-за коронавируса вводят в Карелии

С сегодняшнего дня, 17 декабря, в Карелии вводятся дополнительные меры против распространения коронавируса. Изменения касаются пунктов общепита в объектах дорожного сервиса и пребывания детей в торговых центрах, сообщает пресс-служба правительства республики.

В распоряжение губернатора от 12 марта 2020 года №127-р внесены уточнения, которые определяют работу пунктов общепита в объектах дорожного сервиса. Работать в ночное время разрешается только кафе при объектах дорожного сервиса, находящихся за пределами населенных пунктов на федеральных и региональных дорогах.

Как и раньше, после 23:00 могут работать пункты общепита на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, в аэропорту «Петрозаводск». Предоставлять услуги общественного питания в ночное время разрешается в столовых предприятий и организаций, но только для своих работников. Разрешено оказание услуг дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Ранее установленный запрет на пользование игровыми центрами, игровыми комнатами в торговых комплексах распространяется на организации, предоставляющие там услуги по дневному уходу за детьми.

Это требование применяется к торговым центрам Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, Калевалы, Лоухи, Муезерского и Пряжи. (фото kp40.ru)