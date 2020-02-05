Заболевшую коронавирусом туристку выписали из больницы в Финляндии

Заболевшая коронавирусом гостья из Поднебесной проходила лечение в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми. Последние анализы, взятые у путешественницы, не показали у нее симптомов опасной инфекции. Ее состояние оценивается как хорошее. В итоге туристку из Китая выписали из больницы. Об этом сообщает Yle.

По информации главного врача-инфекциониста Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса, в зоне риска заражения вирусом оказался 21 человек. 14 из них на карантине. По словам специалиста, карантин, вероятно, снимут в субботу или понедельник.

По последним данным онлайн-сервиса, созданного для мониторинга распространения коронавируса на основе информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире число заразившихся достигло 24 607, от вируса умерли 494 человека, 981 излечились.