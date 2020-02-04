Финны рассказали о росте потока российских туристов в Суоми

Пограничный отряд финского региона Северная Карелия отчитался о своей деятельности в январе 2020 года. В частности, пограничники рассказали о количестве людей, которые пересекли границу в первый месяц года.

По данным финских специалистов, в январе этого года поток путешественников вырос на 12,5% по сравнению с 2019 годом. Всего было выполнено 96705 пересечений границы. Тогда как годом ранее - 85267. Особенно постарались россияне.

На долю наших соотечественников пришлось 54,5% пересечений границы (52330). На долю финнов - 44,5% (42769). Около процента от общей массы путешественников составили граждане других государств (976).

Отказ во въезде в Финляндию в пункте пропуска Ниирала в январе получили восемь россиян.