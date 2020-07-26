Мурашко рассказал, будет ли вакцинация от Covid-19 обязательной

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной. Каждый житель страны сам примет решение, нужно ему это или нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

При этом чиновник отметил, что интерес россиян к вакцине сейчас очень высок.

Напомним, накануне стало известно, что подготовка российской вакцины от коронавируса может завершиться уже в августе. Первыми ее получат люди из групп риска, прежде всего медики. Массовая вакцинация населения может стартовать только в январе-феврале 2021 года.