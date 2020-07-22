Главврач межрайонной больницы в Карелии обратился к жителям Костомукши

Главный врач межрайонной больницы в Костомукше Евгений Шубин опубликовал официальное обращение к жителям города.

В нем он обращает внимание на то, как стремительно коронавирус распространяется в Костомукше.

«Уровень заболеваемости ОРВИ летом невысок – 40-50 случаев в неделю или 6-7 случаев в день. Он сохранялся таким в течение всего лета вплоть до понедельника 20 июля, когда за 1 день было зарегистрировано 32 случая ОРВИ. На следующий день 21 июля - 15 случаев ОРВИ – также превышение суточной нормы в 2 раза. Одной причин резкого роста заболеваемости может быть коронавирусная инфекция. У всех заболевших взяты мазки из носоглотки. Это первый неблагоприятный прогностический признак», - пишет доктор.



Также Шубин обращает внимание на то, что выявляется вирус у людей, которые никуда не выезжали и с больными не контактировали.

«Это означает, что имеет место инфицирование при случайных контактах. Можно предположить, что в городе сформировалось так называемое «скрытое бациллярное ядро» – значительное количество больных коронавирусной инфекцией, которые не выявлены в силу бессимптомного, либо малосимптомного течения и отсутствия, в связи с этим, обращения за медицинской помощью. В этом случае контролировать ситуацию становится очень трудно»,

- отмечает врач.

Кроме того, его беспокойство вызывает, что появились больные среди крупных рабочих коллективов и сотрудников торговых сетей, что может привести к резкому росту заболевших.

Шубин просит людей соблюдать все меры предосторожности:



«Несмотря на уменьшение числа новых случаев коронавирусной инфекции в России и связанное с этим ослабление ограничительных карантинных мер, в Костомукше эпидемическая ситуация имеет совсем другую динамику. Эпидемической процесс только начинает разворачиваться в нашем городе. От нас с Вами во многом зависит дальнейший ход развития событий».



Полный текст обращения здесь.