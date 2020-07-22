Мэрия предупреждает петрозаводчан о мошенниках-риэлторах

Жителей карельской столицы призывают быть внимательными при покупке и продаже недвижимости.

В частности, петрозаводчанам нужно понимать, что мэрия не покупает квартиры через объявления на улицах, сообщается на сайте городской администрации.

В администрации продолжается реализация Региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. Для этого, в том числе, проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир – физические и юридические лица.

При этом администрация не покупает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Приобретение жилых помещений осуществляется на специализированной платформе в соответствии с № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администрация Петрозаводска призывает граждан быть внимательными при оформлении сделок с недвижимостью.