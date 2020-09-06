Три дня подряд в России заболевает COVID-19 более пяти тысяч человек

В России за сутки коронавирусом COVID-19 заразились 5 195 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Такой высокий показатель фиксируется третий день подряд. До этого прирост более пяти тысяч не регистрировался с середины августа. Общее число составило 1 025 505 человек.

Регионы с наибольшим приростом заболевших за сутки: Москва – 620 (всего 266 357), Санкт-Петербург – 192 (37 812), Московская область – 167 (69 199), Ростовская область – 155 (17 785), Нижегородская область – 153 (28 562).

За последние сутки умерли 61 человек. Общее число умерших достигло 17 820 человек. Выздоровели 2823 человека, всего – 840 949.

За прошедшие сутки в Карелии число больных коронавирусом выросло на 19 человек: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 5 человек.