Названы наиболее подорожавшие продукты в России

Эксперты выяснили, какие продукты сильнее всего подорожали в августе, а цены на какие продукты пошли вниз.

В прошлом месяце на 14,1% выросли цены на апельсины, на 0,6% на замороженные овощи, на 0,4% на сухофрукты, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Росстат. Между тем в ведомстве отмечают, что в целом цены на овощи и фрукты снизились во всех регионах РФ, кроме Камчатского края. Также на 2,8% вырос в цене сахарный песок.

Также увеличились цены на свинину, баранину, рыбные консервы в томатном соусе, национальные сыры и брынзу, отечественную икру лососевых рыб, овощные консервы, оливковое масло.

Подешевели картофель, помидоры, лук, виноград, яблоки, огурцы, капуста белокочанная, морковь. Также подешевело пшено, куриные яйца, мороженые кальмары и мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) и стерилизованное молоко, мясо кур, говяжья печень, соленая сельдь, гречневая крупа, сухие молочные смеси для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк.