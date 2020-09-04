За сутки в России вновь заразились COVID-19 более пяти тысяч человек

В России впервые с середины августа за сутки выявлено более 5 тысяч заразившихся коронавирусом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19. Коронавирус в России обнаружен у 5110 человек. Общее число случаев в России выросло до 1 015 105. Выздоровели за сутки 5812 человек, за все время – 832 747.

Больше всего новых случаев заражения: в Москве – 692 (за все время – 265 066), в Санкт-Петербурге – 193 (37 425), в Московской области – 164 (68 864), в Нижегородской области – 145 (28 255), в Ростовской области – 142 (17 486).

За последние сутки в России умер 121 человек с коронавирусом.

В Карелии за последние сутки заразились 35 человек: в Петрозаводске – 17 человек, в Медвежьегорске – 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Кеми – 5 человек, в Костомукше – 2 человека, в Прионежском районе – 3 человека (поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Мелиоративный – 1), в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Поросозеро), в Питкярантском районе – 1 человек (поселок Салми).