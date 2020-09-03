Стало известно, кого будут прививать от коронавируса в первую очередь

В Минздраве назвали группы людей, которым в первую очередь планируют вводить вакцину против коронавируса.

По сообщению РИА Новости, в приоритете будут сотрудники медицинских организаций; работники образовательных учреждений; полицейские; служащие общественного транспорта; работники сферы торговли; органы соцзащиты населения; сотрудники предприятий общепита и организаций, работа которых предполагает тесный контакт с большим числом людей (гостиницы, парикмахерские, химчистки, банки, охранные предприятия и другие); школьники, студенты и призывники.

Сделать прививку смогут те, кто не болел COVID-19 и не имеет антител к инфекции.

Напомним, в начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, получившую название «Спутник V».