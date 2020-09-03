Правительство отказалось отменять транспортный налог для россиян

Транспортный налог в России решено сохранить. О решении правительства написало РИА Новости.

«По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению доходной части соответствующих бюджетов на сумму не менее 160 миллиардов рублей в год»,

- отмечено в заключении кабинета министров, опубликованном в электронной базе документов Госдумы.

В правительстве подчеркнули, что предлагаемый авторами инициативы способ компенсации недостающих доходов за счет трансфертов из федерального бюджета не соответствует бюджетной системе государства.

Авторы инициативы считали, что транспортный налог платят одинаково те, кто находится за рулем автомобиля ежедневно, и те, кто пользуется им редко. Также, по мнению авторов, сложилась ситуация двойного налогообложения, так как собственники транспортных средств платят акциз, заправляясь топливом, и вдобавок ежегодно уплачивают транспортный налог.