Умер народный артист Борис Клюев

Сегодня стало известно о смерти народного артиста России Бориса Клюева. Печальную новость сообщило издание ТАСС со ссылкой на Малый театр. Клюев умер на 77-м году жизни.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - сказала директор театра Тамара Михайлова.

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщила Тамара Михайлова. О диагнозе Клюева было известно еще в 2018 году, но артист продолжал работать, несмотря на недуг.

Ключев запомнился яркми ролями в театре и кино, а также ролями в сериалах «Физрук», «Воронины», «Улицы разбитых фонарей». Одними из наиболее заметных ролей являются граф Рошфор в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофт Холмс в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Фото: russia.tv