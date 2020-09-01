Россиянам пообещали теплое начало осени

Россиянам предсказали теплый сентябрь. В первый осенний месяц температура на всей территории страны будет на 1-2 градуса выше нормы, сообщает РГ. Такой прогноз в ходе онлайн-конференции дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, осадки будут в пределах нормы, при этом затяжные дожди не прогнозируются. Как отметил Вильфанд, дефицит осадков прогнозируется на юге Урала и юге Западной Сибири.

Научный руководитель Гидрометцентра допустил, что этот год попадет в пятерку самых теплых. Он отметил, что 2020 год стал вторым после 2016 по уровню средней температуры за семь месяцев по всей земле, пишут «Известия».

«Вероятность того, что он будет самым теплым, составляет 36%. Вероятность того, что он займет первое или второе место, - 75%. С вероятностью в 95% можно ожидать, что он войдет в пятерку самых теплых», - резюмировал Вильфанд.