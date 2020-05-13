Более 10 тысяч новых заболевших Covid-19 выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. 96 человек умерли. 4491 пациент смог полностью выздороветь, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 4703. В соседних с Карелией регионах ситуация следующая: Санкт-Петербург - 435 новых зараженных, Ленинградская область - 66, Мурманская область - 43, Архангельская область - 19, Вологодская область - 17.

Всего с начала эпидемии в стране выявлен 242 271 случай коронавируса. Умерли 2212 человек.

Напомним, в Карелии по данным на 13 мая зафиксировано 188 случаев заражения.