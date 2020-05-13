Два региона Северо-Запада объединят

Архангельская область и Ненецкий автономный округ будут объединены в единый регион. Такую информацию предоставил радиостанции «Говорит Москва» врио главы НАО Юрий Бездудный. Глава Ненецкого АО подтвердил, что между субъектами Федерации запущены интеграционные процессы.

По данным РБК, сегодня главы двух регионов должны выступить с совместным заявлением в Нарьян-Маре.

По информации издания, референдум об объединении может пройти уже в этом году. Такой альянс может быть выгоден НАО, поскольку бюджет этого региона во многом зависит от цен на нефть и газ, которые сейчас держатся на низком уровне.