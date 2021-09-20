Ученый заявил о неуязвимости болеющих ОРВИ перед коронавирусом

Молекулярный биолог Петр Чумаков рассказал URA.RU, что болеющий ОРВИ человек не может заразиться коронавирусом. Пока в организме присутствует один вирус, другой не нанесет ему вреда.

Дело в том, что во время болезни вырабатывается интерферон. Этот противовирусный белок и защищает организм, не допуская вторичного заражения.

Однако профессор подчеркнул, что, после того как простуда проходит, риск заражения коронавирусом появляется снова.

Причем заболевание в этом случае может протекать значительно тяжелее. Ведь организм человека уже ослаблен. // Фото: NickyPe/Pixabay