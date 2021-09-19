Опубликованы результаты выборов в Госдуму после обработки 20% голосов избирателей. Данные приведены Информационным центром ЦИК РФ.

«Единая Россия» получает 42,92% голосов. У КПРФ 23,04%. ЛДПР имеет 8,77% голосов. «Справедливая Россия» получила 7,14% голосов избирателей. Партия «Новые люди» заручилась поддержкой 6,87% избирателей.

Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. Голосование впервые было трехдневным. Фото brupress.ru