Соблюдение масочного режима проверили в торговых центрах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска продолжает инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Очередные проверки были организованы в торговых центрах «Макси» и «Лотос Центр».

Кроме того, каждый день осуществляется обследование территории Рождественской ярмарки на площади Кирова. Торговые павильоны будут работать до 10 января. Приобрести товары местного производства можно с 11 до 17 часов.

Участники рейдов, направленных на профилактику распространения коронавируса, инспектируют соответствие всех объектов требованиям Распоряжения Главы Республики Карелия №127-р от 12.03.2020. В числе обязательных – масочный режим для персонала и посетителей, социальная дистанция, наличие защитных экранов и санитайзеров.

Администрация Петрозаводска напоминает жителям и гостям карельской столицы о необходимости строгого соблюдения действующих санитарных правил. По поручению городского оперативного штаба по борьбе с пандемией рейды проводятся в ежедневном режиме.