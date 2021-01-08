Аномальные морозы надвигаются на Карелию
Сибирские холода обрушатся на Европейскую территорию страны, сообщает «Центр ФОБОС».
Погоду сейчас определяет очередной атлантический циклон, пробившийся на Русскую равнину из Европы.
«Сегодня его центр будет располагаться над Черноземьем, а атмосферные фронты вихря продолжат портить погоду преимущественно на юге страны. Циклон этот несет к нам теплые воздушные массы с Балкан. И в другой ситуации его вторжение означало бы новые оттепели и скорее весенний, чем зимний температурный режим.
Однако над Русской равниной сейчас сформировался и другой поток – с востока, из Сибири, где уже почти две недели стоят аномальные даже по местным меркам морозы. Пока стужа поступает только на Крайний Север – в Республику Коми и Поморье. Но в ближайшие дни тот самый теплый вихрь пробьется дальше вглубь Евразии, и европейская часть страны окажется в его тыловой части. Таким образом, он перехватит и усилит заток ледяного воздуха».
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Судя по картам Гидрометцентра России среднесуточная температура воздух может упасть на 6-8 градусов ниже многолетних значений (фото с yandex.ru).