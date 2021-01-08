Дистанционное обучение продлено в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился продлить дистанционное обучение в школах и колледжаж. Об этом он сегодня написал на своей странице в соцсетях. Вот самые важные пункты.

– Для учеников 1-х, 2-х и 3-х классов каникулы продлены до 18 января. Все остальные школьники приступают к обучению с 11 января в дистанционном формате. Продолжительность дистанционного обучения у классов разная, возвращение к штатному режиму будет поэтапным:

– С 18 января к обучению в школах приступают ученики с 1 по 4 классы, а также 9-классники и 11-классники.

– С 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники.

Студенты техникумов и колледжей продолжат обучение до 31 января также в дистанционном формате. Постепенно будет увеличиваться количество учащихся, которые могут присутствовать на практических занятиях – с 10 до 15 человек.

Что касается дошкольного образования, то с родителей по-прежнему не будут взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в дни, когда ребенок сад не посещает (фото с sgnorilsk.ru).