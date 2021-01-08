08 января 2021, 09:58
Более тридцати человек госпитализированы с пневмонией в Карелии
Всем пациентам с воспалением легких неоднократно проводится исследование на COVID-19
31 человек за сутки госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3904 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с yandex.ru).