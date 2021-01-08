Более тридцати человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

31 человек за сутки госпитализирован с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3904 пациента, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19 (фото с yandex.ru).