Путин озвучил размеры доплат врачам, работающим с заболевшими COVID-19

Для медиков, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, установят надбавки.

Специальная федеральная выплата будет введена на три месяца, начиная с апреля. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин во время совещания с губернаторами, представителями правительства и администрации Кремля.

По сообщению ТАСС, для врачей, которые работает с заболевшими пациентами, надбавка составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер - 50 тысяч, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей. Доплаты также получат специалисты скорой помощи.