Роструд объяснил, кого можно и нельзя уволить при пандемии

Роструд объяснил правила увольнения работников в период пандемии коронавируса. Отсутствие прибыли компании во время пандемии не может быть основанием для увольнения сотрудников, подчеркнули в ведомстве. Об этом пишет «Российская газета».

Трудовые отношения могут быть расторгнуты работодателем по собственной инициативе лишь в соответствии с Трудовым кодексом. Работник может быть уволен за грубые нарушения - систематические опоздания, отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов без уважительной причины, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, попытку хищения имущества или аморальный поступок.

Также компания может сократить сотрудника по причине ликвидации или изменения штатной численности. При этом работник должен быть предупрежден за два месяца, ему должны быть выплачены все долги по зарплате, деньги за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также в следующие два месяца после увольнения организация должна выплачивать сотруднику среднюю зарпдату, если он не найдет работу.

Категорически запрещено увольнять беременных, молодых матерей, матерей-одиночек, воспитывающих ребенка не старше 14 лет, работников в декрете, а также страдающих увечьем или профессиональным заболеванием, полученным в организации.

При этом подчеркивается, что при объявлении режима чрезвычайной ситуации в стране законодательство позволяет прерывать трудовые отношения по независящим от работодателя причинам.