Больше тысячи новых зараженных выявлено за сутки в России

За последние сутки в России зарегистрировано 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли пятеро пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 660 человек. Еще 95 пациентов появилось в Московской области, 34 - в Санкт-Петербурге.

Общее количество зараженных коронавирусом в нашей стране на сегодняшний день составляет 8672 человека. Зафиксировано 63 летальных исхода. Полностью выздоровели 580 пациентов.

Напомним, в Карелии зарегистрировано два случая Covid-19. Пациенты лечатся в республиканской инфекционной больнице.

Ранее бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова спрогнозировала, что своего пика заболеваемость коронавирусом в России достигнет через 10-14 дней, а на спад эпидемия пойдет только в первой половине июня.