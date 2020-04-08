Самоизоляция привела к существенной экономии россиян

Введение режима всеобщей самоизоляции привнесло в жизнь россиян и положительные моменты. Один из них - существенная экономия. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Так, за неделю с 30 марта по 5 апреля траты россиян сократились на 45,6% по сравнению с предыдущей неделей. Стоит отметить, что в начале той недели режим самоизоляции во многих регионах еще не был введен, и жители страны активно закупались продуктами и товарами первой необходимости. Тем не менее, общее количество посещение продуктовых магазинов уменьшилось на треть.

Исследователи полагают, что снижение трат также обусловлено тем, что многие россияне закупились едой намного раньше.

Падение спроса на товары вызвало снижение доходов ритейлеров, и эта динамика, по мнению специалистов, сохранится и далее.