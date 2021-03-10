Заболевшая коронавирусом беременная женщина умерла в Карелии

Беременная жительница Карелии, заболевшая коронавирусом, умерла в Петрозаводске. печальную новость сегодня сообщило ИА «Республика» со ссылкой на карельский Минздрав.

25-летнюю женщину, находившуюся на седьмом месяце беременности, в середине февраля госпитализировали в республиканскую инфекционную больницу. Несмотря на лечение, состояние будущей мамы ухудшалось. Медики решили провести кесарево сечение. 23 февраля у жительницы республики родилась дочь. Малышку направили в республиканский перинатальный центр.

24 февраля женщину перевели в республиканскую больницу им. Баранова. Врачи боролись за жизнь пациентки в течение двух недель, использовали ИВЛ и «искусственные легкие». Больную консультировали специалисты НМИЦ им. Кулакова.

По словам главврача республиканского перинатального центра Евгения Тучина, тяжесть состояния и коварство инфекции не позволили спасти женщину. Дочь погибшей находится в отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных, малышка прибавляет в весе. (фото korrespondent.net)