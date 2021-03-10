В Энергокомфорте предупредили жителей Карелии о новом графике работы

Центр единого обслуживания ООО «Энергокомфорт. Карелия» в ближайшие три дня будет работать по новому графику. С 10 по 12 марта Центр единого обслуживания на улице Кирова, 49-а, будет принимать посетителей с 8:30 до 19.

В организации также напомнили, что до 25 числа каждого месяца необходимо передавать показания индивидуального прибора учета. Сделать это можно на официальном сайте energokomfort-karelia.ru с помощью сервиса «Личный кабинет», по электронной почте pokazania@ek.karelia.ru, по номеру колл-центра 56-04-31 или при оплате квитанции. Оплатить счет-квитанцию нужно в течение десяти дней с момента получения.

Вопросы по начислению оплаты можно задать на сайте организации (форма «Задать вопрос») или отправить на электронный адрес electra@ek.karelia.ru. (фото en-media.tv)