Небогатых россиян предложили освободить от НДФЛ

предложили освободить от подоходного налога. Законопроект, предлагающий внести изменения в Налоговый кодекс в части развития прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, направлен на рассмотрение в Госдуму. Об инициативе депутата Сергея Катасонова пишет «Российская газета».

Автор проекта считает, что мера «может выступать дополнительным способом сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью». А предложение может затронуть порядка девяти миллионов россиян, или 14% от всех налогоплательщиков. В основе проекта заложен принцип прямой зависимости между уровнем годового дохода и налоговой ставкой по НДФЛ.

«Отмена НДФЛ позволит налогоплательщикам в этой категории дополнительно в среднем получать по 21 тыс. руб. в год или 1 752 руб. в месяц, что может выступать дополнительным способом сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью»,

- говорится в пояснительной записке.

Катасонов предлагает установить налоговую ставку на уровне 13% для россиян, которые в год получает от 204 тысяч до 5 миллионов, на уровне 15% - от 5 до 10 миллионов, на уровне 25% - от 10 до 100 миллионов и на уровне 35% для тех, у кого доходы свыше 100 миллионов.

Депутат считает, что применение дифференцированной системы налоговых ставок позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и среднего класса в сторону более доходных групп населения, но и увеличить поступления налоговых доходов в бюджет на 9%.

Ранее шаг к введению прогрессивной шкалы подоходного налога был сделан. Доходы свыше 5 миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой НДФЛ в 15%. (фото delovoysaratov.ru)