Карельский священник делает защитные маски из пустых бутылок

Священник Крестовоздвиженского собора Константин Савандер делает маски-экраны из пластиковых бутылок, видео о процессе он выложил на своей странице во «Вонтакте».

По словам Савандера, его маски не такие, как в Италии или Германии, они плотно прилегают к лицу, чтобы защитить от мокроты врача или кассира в магазине.

Священник уточняет, что бутылка должна быть прозрачная, иначе будет ничего не видно, по краям маска обклеивается изолентой, так как соприкасается с лицом.

Савандер готов делать свои маски нуждающимся медикам бесплатно.

«Попробовали изготовить маски-экраны на Приходе...Кому надо? Врачи, медсестры? Откликнитесь? Сделаем бесплатно»,

- пишет он.

Напомним, в Карелии наблюдается дефицит защитных масок. О том, какие маски шьют заключенные, мы писали здесь, а тут - советы минздрава тем, кому и таких не досталось.