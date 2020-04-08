Карельские спортсмены дают уроки по изгнанию жира на самоизоляции

Страшные кадры гуляют по интернету, там показывают людей, которые однажды вышли из карантина.

Они гораздо страшней людей, вышедших из сумрака. Вот например такое видео:

Эти и подобные картинки сопровождаются еще и язвительными посланиями, типа весеннюю одежду лучше не доставать, ибо негде носить, а свой летний размер ты еще не знаешь.

Оно и верно. В самоизоляции холодильник всегда под рукой, а лишние похождения на улицу запрещены. Закрыты спортзалы, фитнес-клубы и бассейны. Даже уличные тренажеры огорожены ленточкой.

Но с очень опасной ситуацией для веса помогают справиться карельские спортсмены. Они занимаются дома и того же нам желают. Выкладывают мастер-классы и видеоуроки, как можно заняться спортом дома.

Чего они только не творят, эти хрустики. Играют в футбол на балконе, изгибают свое тело, словно оно веревочка и приспосабливают стол, стул, диван, вовсе не для того, чтобы с их помощью как следует похрустеть едой.

Но очень многое из показанного нам, обычным гражданам, вполне под силу! Смотрим и делаем, как они. И нет-нет, никакого «займусь этим завтра». Прямо сейчас!

ДЕЛАЙ КАК ЛЮДМИЛА, МАШИ ГИРЕЙ!

Все спортсмены в дни карантина тренируются дома. Не скучают и активно поддерживают форму и мастера киокусинкай. Для вас - урок чемпионки России по синкёкусинкай Людмилы Мартынович! КРОО ФСКС

ДЕЛАЙ, КАК ВЛАДА, БАЛКОН В ПОМОЩЬ!

ДЕЛАЙ КАК ИВАН, ПРИСЕДАЙ, ОТЖИМАЙСЯ И КАЧАЙ ПРЕСС!

Учитель физкультуры школы № 39 Иван Верстаков приглашает детей и взрослых принять участие в челлендже. На видео он делает 50 приседаний, 50 отжиманий и 30 упражнений на пресс. Призывает эту тройку сделать и всем желающим. А за неделю хочет собрать 10000 приседаний, 5000 отжиманий, 5000 пресса. Подробности участия здесь.

ДЕЛАЙ КАК ИВАН И ПРЫГАЙ СО СТУЛА!

Тренер по тайскому боксу Иван Андриенко показывает комплекс эффективных упражнений, которые дома можно делать вместе - и детям, и родителям.

ДЕЛАЙ КАК ИВАН, БОКСИРУЙ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

Иван Андриенко: "Каждый день, утром в 10.00, вечером в 17.00, для всех желающих, провожу легкие онлайн- тренировки по тайскому боксу, у себя в профиле instagram". Тренироваться можно всей семьей!

И еще одно живое видео от Ивана:

ДЕЛАЙ КАК ВИКТОРИЯ, ТАНЦУЙ КАК СИНЬОРА!

Виктория Самсонова: "Танцую для своих любимых женщин "Encanto", присоединяйтесь к нам и танцуйте онлайн. "Для этого мира это не так уж и мало. Идем же, забудем обо всем на эти пару мгновений. Словно печалей вообще не существует на свете, сеньорита!"

ДЕЛАЙ КАК ВАСИЛИЙ, УПРАЖНЯЙСЯ С ДИВАНОМ!

Классическую и очень эффективную домашнюю тренировку подготовил для вас тренер по биатлону Василий Соловьёв. Включайте видео, выполняйте упражнения вместе с главным героем. Режим тренировки - 30 секунд работа/30 секунд отдых.

ДЕЛАЙ КАК МАКСИМ, ИГРАЙ НА СТОЛЕ!

ДЕЛАЙ КАК ВАЛЕРИЯ, СКАЧИ НА СКАКАЛКЕ!

Воспитанница отделения фигурного катания спортивной школы № 6 Петрозаводска Валерия Хяникяйнен виртуозно управляет скакалкой. А это очень полезные упражнения для представителей любого вида спорта и для каждого из нас. 100 двойных прыжков всего за 45 секунд! Это вау!

ДЕЛАЙ КАК МАКСИМ, СТОЙ НА ГОЛОВЕ!

Председатель Карельского отделения Федерации Всестилевого каратэ России Максим Столбовой. Занимайтесь - и будьте здоровы!

ДЕЛАЙ КАК ИЛЬЯ И ИГРАЙ В ФУТБОЛ НА БАЛКОНЕ!

ДЕЛАЙ КАК ЛИЗА И ПРЕВРАТИ КВАРТИРУ В СПОРТЗАЛ!

Мастер марафонов Лиза Ерохина мучительно искала выход из неподвижной ситуации. Нашла выход, воспользовавшись велосипедом и превратив квартиру в маленький спортзал. На ситуацию спортсменка смотрит весело и спортивно шутит в своём видеоролике.

ДЕЛАЙ КАК ДАША - ЛАСТОЧКУ НА БЕГОВЕЛЕ!

Все упражнения выполняются дома! Прислоните беговел к стене, либо придержите беговел за руль. Райдер ставит ножки на подножки, выпрямляется, переставляет ноги на седло и отводит одну ногу назад.

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