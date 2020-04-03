Костомукшанки зажигательно станцевали под хит группы Little big

Студия творчества и фитнеса "Like" из Костомукши опубликовала видео, где шестеро участниц исполняют хит «Uno» группы Little big.

«Не грусти на самоизоляции!», - так анонсируют свое выступление в соцсетях жительницы Костомукши.

И действительно, грустить при просмотре не придется. На создание видео ушло много дублей, но в итоге это получилось весьма достойно и зажигательно! Ролик набрал большое число просмотров на Yotube и в соцсетях. Зрители в восторге, отдельно отмечена и роль «пухляша».

Смотрим, улыбаемся и пританцовываем!

Кстати, группа «Little big» вместо поездки на «Евровидение» запустила свой конкурс «Карантиновидение 2020». Принять участие в нем может каждый. Подробней здесь.