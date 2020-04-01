Little Big вместо поездки на «Евровидение» запустила свой конкурс

Музыкальный коллектив Little Big запустил в Интернете домашний конкурс «Карантиновидение 2020». О песенном конкурсе рассказал лидер группы Илья Прусикин.

Принять в нем участием может каждый. Для этого нужно записать песню, снять минутный клип на мобильный телефон, загрузить в «Инстаграм» с хештегом #карантиновидение2020.

Little Big должна была представлять Россию на «Евровидении» в Роттердаме с песней Uno. Однако конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.