Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых Covid-19 был выявлен 6 июня. По официальным данным, в этот день в столице Карелии болезнь была диагностирована у 8 человек, однако, на карту помещены 9 адресов.

Так, заболевшие выявлены в трех домах, в которых коронавирус уже находили ранее. Это дом №56 по улице Пограничной, дом №37 по улице Варламова и дом №28 по улице Максима Горького.

В то же время в Петрозаводске выявлены 6 новых очагов инфекции. Это частный дом на улице Ведлозерской, дом №10Б на Октябрьском проспекте, дом №3 по улице Софьи Ковалевской, дом №44 по улице Володарского, частный дом на улице Машезерской и дом №44А по улице Котовского.

Всего с начала пандемии в столице Карелии зарегистрировано уже 304 случая заражения коронавирусной инфекцией.