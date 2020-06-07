Ремонт дорог стартовал на трех улицах в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартовали еще на трех улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, подрядчик «АБЗ-Дорстрой» приступил к фрезерованию улицы Островского. На улице Ватутина продолжают укладывать верхний слой покрытия. На Лесном проспекте в выходные снимают старый асфальт. Продолжается ремонт тротуаров и замена бортового камня на набережной Варкауса.

К работам также приступило ООО «Кондопожское ДРСУ», муниципальный контракт с которым заключен на этой неделе. Сейчас подрядчик фрезерует улицы Матросова и Связи.

Кроме того, ООО «ТехРент» продолжает устранение аварийных дефектов на дорогах. Вчера работы велись на Зарецком проезде, Пряжинском шоссе, улицах Малой Слободской и Федосовой.