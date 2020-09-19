Коронавирус найден еще в шести домах Петрозаводска

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была подтверждена 18 сентября.

Так, в городе появились четыре новых очага заражения. Это дом №7 по улице Белинского, дом №3 по Комсомольскому проспекту и дома в частном секторе в Лежневом переулке и на улице 2-й Северной.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №71 по улице Балтийской и дом №34 корпус 1 по Березовой аллее.

Всего к 19 сентября в карельской столице отмечены 1954 случая Covid-19.