Умные светофоры появятся на двух перекрестках Петрозаводска

В Петрозаводске ведутся работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением на пересечении улицы Красноармейской с улицами Гоголя и Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Монтаж оборудования идет по ночам. Умные светофоры позволят увеличить пропускную способность перекрестков благодаря тому, что режим работы светофорного объекта будет адаптироваться под интенсивность движения в конкретный период времени.

Также предусмотрена установка дополнительной правой поворотной секции на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной.

В мэрии города попросили водителей Петрозаводска быть особенно внимательными на этих перекрестках.