19 сентября 2020, 12:17
Общество

Умные светофоры появятся на двух перекрестках Петрозаводска

В карельской столице готовят к запуску автоматизированную систему управления дорожным движением

В Петрозаводске ведутся работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением на пересечении улицы Красноармейской с улицами Гоголя и Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Монтаж оборудования идет по ночам. Умные светофоры позволят увеличить пропускную способность перекрестков благодаря тому, что режим работы светофорного объекта будет адаптироваться под интенсивность движения в конкретный период времени.

Также предусмотрена установка дополнительной правой поворотной секции на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной.

В мэрии города попросили водителей Петрозаводска быть особенно внимательными на этих перекрестках.

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Петрозаводск
улица Красноармейская
улица Гоголя
улица Максима Горького
светофор
новости петрозаводска
Мэрия