В сквере у танка в Петрозаводске появится световая инсталляция

В Петрозаводске продолжается благоустройство территории в сквере Ивана Молчанова на Первомайском проспекте. Большая часть работ уже выполнена, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, рабочие подрядной организации проложили подземную кабельную линию, подготовили закладные детали под опоры наружного освещения, установили бетонный бортовой камень, устроили щебеночное основание дорожек.

Сейчас на территории ведется санитарная обрезка живой изгороди и разросшихся крон яблонь. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к мощению пешеходной инфраструктуры. Для размещения в сквере заказали световую инсталляцию с годами Великой Отечественной войны - «1941-1945».

Работы на объекте ведутся в рамках подготовки к столетию Карелии.