Парфенчиков ослабил ограничительные меры в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков ослабил ограничительные меры, введенные в период пандемии в нашей республике. Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

Как рассказал Парфенчиков, накануне он подписал распоряжение, которое отменяет ограничение на максимальное количество участников массовых мероприятий в Карелии. Теперь оно может превышать 50 человек. При этом организаторы должны будут обеспечить меры санитарной безопасности: соблюдение масочного режима, обработку рук антисептиками. Если мероприятие проходит в помещениях, сразу после необходимо провести уборку и дезинфекцию.

Также отныне разрешено проводить в штатном режиме групповые занятия по дополнительному образованию детей. При этом также необходимо соблюдать ряд важных требований:



- между участниками занятия должна быть дистанция не менее 1,5 метра;

-в помещениях должна быть нанесена специальная разметка - на сцене, в хореографическом зале, хоровом классе;

- стулья и столы, спортивное и другое оборудование должны быть установлены с учетом соцдистанции. Рассадка детей - по одному ребенку за партой.

- кабинки для переодевания должны быть открыты через одну.

Также разрешаются занятия по дополнительному образованию в школах после окончания уроков:



- занятия можно проводить только для учеников одного класса (группы);

- расписание необходимо составить так, чтобы минимизировать контакты учеников, и согласовать с руководством школы.

- на входе в помещения для занятий спортом, хореографией, должны быть установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук.

- педагоги и персонал должны использовать маски или лицевые экраны;

- во время перерывов необходимо проветривать учебные помещения, проводить уборку и обработку дезсредствами мебели, оборудования и инвентаря.