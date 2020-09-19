19 сентября 2020, 10:21
Общество

Новые пациенты с пневмонией доставлены в больницы Карелии

С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 76 пациентов

За последние сутки в Карелии госпитализированы еще пятеро пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов не зарегистрировано. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала апреля в больницы доставлены 1290 пациентов с пневмонией. За этот период болезнь унесла жизни 76 жителей республики.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят обследование на Covid-19. Большинству делают компьютерную томографию.

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Метки: 
пневмония
коронавирус
пандемия
госпитализация
оперативный штаб
новости Карелии