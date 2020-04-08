Кафедра физкультуры ПетрГУ предлагает упражнения для самоизолированных

Кафедра физкультуры Петрозаводского университета разработала комплекс упражнений, который позволит сохранить форму в условиях вынужденного сидения дома. Об этом сообщает сайт ПетрГУ. Выполнять эти упражнения, поддерживая физическую форму, могут не только студенты, преподаватели, сотрудники ПетрГУ, но и все читатели сайта.

Разработанная кафедрой физической культуры методика, включает разнообразные варианты заданий, которые в комплексе позволяют поддерживать должный уровень физического, функционального состояния, имеют оздоровительную направленность, позволяют добиться осознанного отношения к самостоятельным занятиям физической культурой на основе тщательного самоанализа.

Доступно видео. Комплекс под названием «Чемпион» предлагает выполнить старший преподаватель КФК А.С. Кариаули. Комплекс упражнений включает в себя 10 отжиманий (девушкам можно с колен), 15 повторов упражнения на пресс («Складка»), 20 приседаний. Попробуем выполнить его 10 раз за наименьшее время.