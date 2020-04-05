Карельская фигуристка выдала фантастический трюк со скакалкой

Петрозаводчанка Валерия Хиникяйнен, воспитанница спортшколы № 6 и одна из сильнейших фигуристок Северо-Запада, как и многие спортсмены, во время карантина активно занимается тренировками дома.

В паблике министерства спорта Карелии появилось видео, как Валерия исполняет 100 двойных прыжков на скакалке за 45 секунд. Глазу даже трудно улавливать ту скорость, с которой движется скакалка. Видео за сутки набрало более трех тысяч просмотров.

Также напомним, сегодня стало известно, что пятерым жителям Карелии присвоено звание «Мастер спорта России».