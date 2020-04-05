05 апреля 2020, 11:18
Спорт

Пятерым жителям Карелии присвоено звание «Мастер спорта России»

Высокого звания удостоены жители Карелии, показавшие отличные результаты в четырех видах спорта

Сразу пять спортсменов Карелии приказом минспорта России удостоены высокого звания «Мастер спорта России», сообщает «Петрозаводск спортивный».

Званий удостоены:

член юниорской сборной России по лыжным гонкам Ольга Жолудева;

биатлонистка Ульяна Черепанова;

Тимофей Бондарь – в категории «Спортивный туризм»;

двое пауэрлифтеров – Дмитрий Макаренко и Вадим Шумилов.

Поздравляем и желаем дальнейших спортивных достижений.

 

Обсудить
просмотр
165592
Метки: 
звание
мастер спорта россии
Карелия
спорт
Петрозаводск