05 апреля 2020, 11:18
Пятерым жителям Карелии присвоено звание «Мастер спорта России»
Высокого звания удостоены жители Карелии, показавшие отличные результаты в четырех видах спорта
Сразу пять спортсменов Карелии приказом минспорта России удостоены высокого звания «Мастер спорта России», сообщает «Петрозаводск спортивный».
Званий удостоены:
член юниорской сборной России по лыжным гонкам Ольга Жолудева;
биатлонистка Ульяна Черепанова;
Тимофей Бондарь – в категории «Спортивный туризм»;
двое пауэрлифтеров – Дмитрий Макаренко и Вадим Шумилов.
Поздравляем и желаем дальнейших спортивных достижений.