Охлопков рассказал о выявленных очагах COVID-19 в Карелии

По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, одним из основных путей распространения коронавируса в Карелии являются контакты в семье.

Сегодня глава Минздрава на своей странице в соцсети озвучил выявленные в республике очаги инфекции.

«Очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях, проживающих в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и Питкяранте. В двух семья от родителей заразились дети: 4-месячный малыш и 11-летний ребенок, в четырех – от детей заразились пожилые родители»,

- написал министр.



По его словам, инфицирования можно избежать. В качестве примера Охлопков привел, большую семью пожилой петрозаводчанки, которая лечится в ковидном центре на базе Госпиталя ветеранов войн. В семье инфицированной, по словам Охлопкова, никто не заболел коронавирусом.

«Все члены этой семьи неоднократно обследованы, результаты на COVID-19 – отрицательные»,

- добавил он.



Охлопков напомнил о необходимости соблюдения элементарных мер профилактики. Так, если в семье есть человек с симптомами ОРВИ, его необходимо изолировать в отдельной комнате, выделить ему отдельную посуду, полотенца и средства для мытья посуды. Также его нужно попросить носить дома маску. Домочадцам необходимо чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в республике на 25 апреля составляет 44 человека. Выздоровели пятеро. 2045 жителей находятся на самокарантине (за сутки их количество увеличилось на 48 человек), 28 человек остаются в местах обсервации.