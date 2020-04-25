Мэрия Петрозаводска окажет помощь малому и среднему бизнесу

Помимо сложной эпидемиологической обстановки параллельно идет затяжной и очень губительный период для экономики города. Все мировое сообщество столкнулось с такой же проблемой. Поддержать предприятия малого и среднего бизнеса – это первоочередная задача. И на федеральном уровне Президент уделяет этому большое внимание, также откликаются и региональные власти. Муниципалитет, находящийся в вертикали этой системы, естественно, также реагирует на все предложения.

Как только поступило предложение от предпринимателей об отсрочке арендных платежей, налоговых платежей, город Петрозаводск поддержал эти изменения. Соответствующее постановление Администрацией города было незамедлительно опубликовано. Еще одной важной мерой поддержки может быть снижение ставки единого налога на вмененный доход. На предстоящей сессии Петросовета будет рассматриваться этот вопрос.

«Кстати, депутаты собираются встретиться и предусмотреть формат дистанционной работы. Потому что мы не можем прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация. Непонятно, что нас ждет летом. Недопустимо, чтобы сорвались важные уточнения в бюджет, которые связаны с перераспределением средств на зарплату бюджетникам, на коммунальные расходы»,

– заметила Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.