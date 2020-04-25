Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса в Карелии

Онлайн-карта, которая отображает эпидемиологическую ситуацию в Карелии по коронавирусной инфекции, на 25 апреля выглядит так.

Общее количество заболевших в республике 44 человека. В Сегежском районе – 7, в Кондопожком – 3, в Петрозаводске – 28, в Прионежском районе – 1, в Питкярантском районе – 5.

Карта отображает также ситуацию по Covid-19 у наших соседей. В Мурманской области – 663 заболевших, в Архангельской области - 137, в Вологодской - 129, в Ленинградской - 615. В Санкт-Петербурге инфицировано 2711 человек, в Финляндии - 4395 человек.