Нуждающиеся семьи в Карелии получат более 5,5 миллионов на жилье

В Карелии четыре семьи получат финансовую поддержку за счет средств регионального бюджета. Решение направить на поддержку нуждающихся более 5,5 миллионов рублей было принято на заседании комиссии по оказанию адресной помощи на основании социального контракта. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выделенные деньги пойдут на улучшение жилищных условий. Уточняется, что две семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, и одна многодетная семья направят деньги на покупку жилья. Еще одна семья сделает ремонт в имеющейся квартире.

Напомним, по инициативе главы республики с 2019 года жителям Карелии, находящимся в крайне сложных жизненных обстоятельствах, предоставляется финансовая поддержка. В этом году на эти цели предусмотрено 70 миллионов рублей.

Информацию о заключении социального контракта можно узнать в отделениях по работе с гражданами Центра соцработы Карелии и в группе «ВКонтакте».