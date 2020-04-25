Начался ремонт Вытегорского шоссе и набережной Варкауса

В Петрозаводске в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт проблемных магистралей и тротуаров.

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» на Вытегорском шоссе в столице Карелии фрезерует старый асфальт.

На набережной Варкауса демонтируют бортовой камень. Там дорожники отремонтируют тротуары и участок от улицы Мелентьевой до улицы Кирова, сообщает пресс-центр мэрии.



Ранее подрядчик приступил к ремонту на Перевалке и Ключевой: на Муезерской и Гвардейской улицах.

В рамках нацпроекта в этом году восстановят 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.

Фото: пресс-служба администрации города